Le Maroc enregistre le nombre de décès hebdomadaires le plus bas depuis l’épidémie de COVID

Au cours des quinze derniers jours, le Maroc a enregistré le plus faible nombre de décès en moyenne par semaine, depuis le début de la pandémie.

Mrabet a déclaré que le pays a enregistré 11 nouveaux cas graves au cours de la semaine dernière. Au total, 14 patients ont été placés dans des unités de soins intensifs au cours de la semaine dernière. Omicron reste la variante de coronavirus dominante au Maroc en date du 17 avril. Dimanche, le Maroc a enregistré 36 cas de COVID-19, ce qui porte à 1,16 million le nombre total de cas enregistrés dans le pays. Un peu plus de 16 000 personnes sont décédées des suites du virus.

Plus de 23 millions de personnes dans le pays ont reçu la première et la deuxième dose de vaccination, tandis que 6,2 millions ont reçu la troisième dose. Le 24 mars, le gouvernement marocain a prolongé l’état d’urgence dans le pays jusqu’au 30 avril, montrant ainsi qu’il est prêt à faire face à toute nouvelle urgence liée au COVID-19.

Au fur et à mesure que la situation épidémiologique s’améliore au Maroc, le pays devrait assouplir les conditions de voyage liées au COVID pour entrer au Maroc. Le pays accueille des vols à destination et en provenance de ses territoires nationaux depuis le 7 février et a rouvert sa frontière maritime avec l’Espagne le 12 avril. Les voyageurs entrant au Maroc par bateau doivent présenter un test PCR négatif ou un carnet de vaccination valide, a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.