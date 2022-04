Le Maroc envisage des options onshore et offshore pour l’importation de gaz naturel liquéfié

Le Maroc étudie dans plusieurs ports la possibilité de construire une installation flottante ou terrestre d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL), a annoncé vendredi Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, rapporte Reuters.

Que ce soit à flot ou à terre, des études sont en cours pour choisir la « solution la plus immédiate », a déclaré Benali au cours d’une rencontre d’échange avec les médias autour de la transition énergétique, rapporte Reuters. Le Maroc avait lancé en janvier un appel d’offres pour une étude concernant la mise en place d’une infrastructure GNL et d’une unité flottante de stockage et de regazéification dans le port de Mohammedia.