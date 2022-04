Le Maroc est classé premier pour sa contribution au maintien de la paix

Le Maroc s’est classé 1er en tant que contributeur mondial à la paix et à la sécurité internationale, selon une étude publiée dans le Good Country Index (GCI) du Courrier Diplomatique.

Le CGI classe les pays dans un certain nombre de catégories, telles que leurs efforts pour protéger le climat et faire progresser la technologie, mais le Maroc a remporté la première place dans la catégorie « paix et sécurité internationale ». Selon la GCI, le Maroc a envoyé plus de troupes de maintien de la paix à l’étranger pour des missions de l’ONU, par rapport à la taille de son économie, que la moyenne des pays de la liste.