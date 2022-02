Le Maroc est en deuil, le petit Ryan est décédé

C’est avec un cœur lourd qu’on accueille la nouvelle du décès du petit Ryan, l’enfant âgé de 5 ans qui a chuté dans un puits et qui a pu rassembler le monde entier autour du seul espoir de le sauver.

L’ensemble du pays est en deuil aux dernières nouvelles, affirmant le décès officiel du petit Ryan, l’enfant âgé de 5 ans qui a rendu l’âme après avoir passé 5 jours coincé dans le puits où il a chuté à proximité de son domicile familial non loin du village de Bab Berred. Sa Majesté, le Roi Mohammed VI a tenu à appeler la famille du défunt pour présenter ses condoléances, en affirmant qu’il suivait de près l’évolution de la situation. Le roi Mohammed VI « a également exprimé sa gratitude pour les efforts inlassables déployés par les différentes autorités et forces publiques, et les activités collectives, ainsi que pour la forte solidarité et la large sympathie dont jouit la famille du défunt, de nombreuses familles marocaines, dans ces douloureuses circonstances ».