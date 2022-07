Le Maroc est-il parmi les pays où le carburant coûte le plus cher ?

Sur ce site qui recense les prix des carburants dans 170 pays, on y constate des écarts considérables. Le site diffuse le prix au litre et en euros (ou en dollars), et il convient de garder à l’esprit que le revenu médian et le coût de la vie varient fortement d’un pays à l’autre.

Sans surprise, les carburants les moins chers se trouvent dans les pays producteurs de pétrole, qui ne dépendent pas d’importations. Le litre du diesel coûtait en moyenne 0,011 dollar le litre en Iran, 0,022 au Venezuela, 0,031 centime en Libye, 0,130 en Syrie, 0,168 en Arabie Saoudite, et 0,199 en Algérie. Ces six pays proposent également l’essence le moins cher, qui descend même à 0,01 le litre en Iran. Pour un réservoir de 60 litres, cela donne un plein à… 0,6 dollars (6 dirhams). Le salaire moyen en Iran est de 280 dollars.

À l’inverse, le prix le plus élevé pour le diesel se retrouve à Hong Kong, avec 2,790 dollars le litre, devant la Suède (2,497 dollars le litre), l’Islande (2,475 dollars le litre), Monaco (2,374 dollars le litre) et Royaume-Uni (2,370 dollars le litre). Ces cinq mêmes pays ont également l’essence le plus cher. Globalement, on constate que les automobilistes des pays industrialisés payent leur essence plus cher :

Voici les prix du diesel pour 170 pays, au 18 juillet 2022 :

Le Maroc aux premiers rangs pour la cherté des prix

Le Maroc se classe au 61 ème rang des pays les plus chers pour le diesel, avec un litre de diesel à 1,609 dollars (16 dirhams) en moyenne le 18 juillet 2022, selon GlobalPetrolPrices.com.

Ainsi, pour ce type de carburant, le Maroc, en termes de prix, est le 7 ème pays africain le plus cher au 18 juillet. Autrement dit, à l’échelle africaine, le Royaume est moins cher que les Seychelles (17,7 dirhams), la Zambie (17 dirhams), le Cap-Vert (16,87 dirhams), le Ghana (16,85 dirhams), le Burundi (16,76 dirhams), et le Nigeria (16,1 dirhams).

A l’échelle du monde arabe, le Maroc se classe à la deuxième place en termes de cherté du prix l’essence, avec 17,78 dirhams (prix moyen), derrière la Jordanie, où le litre de l’essence coûte 18,01 DH. Pour le gasoil, le Royaume arrive à la première place devant le Liban (14,13 DH), le Soudan (12,47 DH), la Jordanie (10,46 DH) et le Sultanat d’Oman (6,9 DH).

Pourquoi le carburant est-il si cher au Maroc ?

Mais pourquoi le carburant coûte-t-il si cher au Maroc et dans d’autres pays développés ? Le prix du baril de pétrole n’est pas la raison, contrairement à ce que certains pourraient croire. Il faut plutôt regarder du côté de la fiscalité. En effet, cette dernière est très lourde au Maroc et représente environ plus de 50 % du prix du carburant.

Selon GlobalPetrolPrices.com, «les différences de prix entre pays existent à cause de diverses taxes et subventions» sur l’essence et le diesel, notant que «tous les pays ont accès aux mêmes prix sur les marchés internationaux, mais ils imposent des taxes différentes».

Au Maroc, la structure des prix des carburants se compose de trois parties : le prix du pétrole, les taxes et la marge des distributeurs. «De nombreux éléments impactent le prix du carburant, dont notamment la fiscalité. Les taxes perçues par l’État représentent un peu plus de la moitié du prix du carburant. En plus des droits de douane, les autres taxes appliquées au carburant sont la TIC (taxe intérieure de consommation) et la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), qui représente 34% du prix de vente du gasoil et 43% du prix de vente de l’essence. La partie variable concerne, quant à elle, le prix du pétrole dans le monde et les frais relatifs à son importation et sa distribution», explique Abdeslam Touhami, Economiste.