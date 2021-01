Le Maroc et Israël signent un accord pour des vols directs entre les deux pays

Israël et le Maroc ont signé aujourd’hui un accord pour le lancement de vols directs entre les deux pays. Il s’agit du troisième accord aérien récemment signé, suite au processus de normalisation entre Israël et les Etats arabes, ont rapporté les médias israéliens.

Cet accord vient comme suite logique aux événements ayant eu lieu lors des dernières semaines. En effet, il y a un mois jour pour jour une délégation américano-israélienne menée par Jared Kushner était arrivée au royaume à bord d’un avion de la compagnie El Al. Il s’agissait du premier vol commercial entre les deux pays. Vol ayant eu lieu dix jours après la reconnaissance par l’ex président Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara.

Lire aussi | Tel-Aviv accueille le premier incubateur israélo-marocain

Pour rappel, le Maroc abrite la plus grande communauté juive d’Afrique du Nord et les quelque 700.000 Israéliens d’ascendance marocaine ont souvent gardé de très bons liens avec leur pays d’origine. Aussi, et selon le ministère des Affaires étrangères à Rabat, entre 50.000 et 70.000 touristes israéliens, pour la plupart d’origine marocaine, visitaient chaque année le royaume avant l’apparition de la pandémie actuelle.

Ce nouveau pas vers un rapprochement entre les deux pays devrait être suivi par la signature d’une série d’accords bilatéraux ainsi que d’autres nouveaux rapprochements.

Lire aussi |Coronavirus : 51 millions de doses de vaccins déjà administrées dans le monde