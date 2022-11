Le Maroc et la Chine veulent booster leurs échanges commerciaux

Le Maroc et la Chine donnent un coup d’accélérateur à leurs échanges commerciaux. Dans ce sens, les deux pays ont signé, le 30 novembre à Rabat, un mémorandum d’entente (MoU) portant sur la création d’un groupe de travail.

Le rôle de ce groupe de travail est d’œuvrer pour la facilitation et la promotion des échanges commerciaux entre le Maroc et la Chine. Paraphé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et l’ambassadeur de la République de Chine au Maroc, Li Changlin, cet accord a pour objectif de simplifier les procédures pour le renforcement des relations commerciales à même de promouvoir la coopération économique entre les deux parties. « La signature de ce mémorandum d’entente, qui s’inscrit dans le cadre de la promotion des échanges commerciaux entre le Royaume et la République de Chine, est un premier pas pour la mise en place d’un groupe de travail chargé de la simplification des procédures pour la facilitation de l’accès des marchandises », a assuré le ministre.