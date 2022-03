Le Maroc et la France signent des accords pour améliorer la coopération agricole

Le Maroc et la France consolident et renforcent leurs relations stratégiques dans plusieurs secteurs, dont le dernier en date est l’agriculture et la pêche, à travers un certain nombre de nouveaux accords et partenariats.

Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a pris part, lundi à Paris, à une réunion des ministres de l’agriculture et des hautes personnalités invités à la 58ème édition du Salon international de l’agriculture de Paris qui se tient du 26 février au 6 mars sous le thème «L’agriculture : notre quotidien, votre avenir!». La participation à cette réunion ministérielle s’inscrit dans le cadre de la forte coopération entre le Maroc et la France dans le domaine du développement de l’agriculture et de son intégration aux chaînes de valeur mondiales.