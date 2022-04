Le Maroc et l’Espagne concluent un accord de coopération en matière de lutte contre la criminalité

Le Journal officiel de l’État espagnol (BOE) a publié ce jeudi un accord entre l’Espagne et le Maroc sur la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité , coïncidant avec le déplacement du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, à Rabat pour rencontrer le Roi Mohamed VI. L’accord a été conclu à Rabat le 13 février 2019 et entrera en vigueur le 30 avril.

Ainsi, les deux pays collaboreront dans la lutte contre les actions criminelles et, en particulier, contre le terrorisme, la traite des êtres humains et l’immigration clandestine et le trafic illégal de drogue , entre autres. Ils collaboreront également à la lutte contre tout autre crime et à la prévention, la détection et l’enquête qui nécessitent la coopération des autorités compétentes des deux, indique la publication du BOE.