De hauts fonctionnaires des deux pays ont souligné l’importance des relations bilatérales entre le Maroc et l’Italie, ainsi que leurs efforts et potentiels économiques communs.

Plusieurs facteurs participent à ce rapprochement. Tout d’abord il s’agit de l’importance internationale croissante du Maroc ainsi que « les investissements et les synergies économiques et industrielles entre le Maroc et l’Italie deviennent de plus en plus importants », a déclaré Anna Mareschi Danieli, présidente de la section des employeurs italiens de la Confindustria à Udine. L’ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef Balla, a souligné et loué les opportunités offertes par l’économie marocaine, qu’il décrit comme « s’ouvrant significativement au monde extérieur. »

Il a également souligné que cela est dû aux réformes innovantes mises en œuvre dans le royaume pour améliorer le climat des affaires et le soutien économique aux entreprises qui investissent dans le pays. Le représentant de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Yasmina Sbihi, a également évalué l’image internationale du Maroc, soulignant que le pays dispose de plusieurs secteurs à fort potentiel de croissance, tels que l’automobile et l’aéronautique.

Yasmina Sbihi a également souligné qu’en plus de sa stabilité politique et des possibilités qu’il offre aux investisseurs, la proximité du Maroc avec l’Europe est l’un des principaux atouts qui pourrait conduire à la création de partenariats bilatéraux importants. « Les deux régions font partie du bassin méditerranéen et peuvent donc servir de missionnaires mutuels en Europe et en Afrique », a commenté Omar Moro, président du Rassemblement national des indépendants de la région de Tanger-Tétouan. Il a également expliqué son désir de coopérer avec l’Italie, décrivant cela comme « une forte volonté d’échange et de partage dans le cadre d’une coopération internationale décentralisée. »