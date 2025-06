Le Maroc inaugure un consulat général à Miami

Le Royaume du Maroc a officiellement inauguré, ce lundi, un nouveau consulat général à Miami, dans l’État de Floride.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de personnalités américaines, d’élus locaux et de nombreux membres de la communauté marocaine, illustrant l’importance accordée par les autorités marocaines à leurs ressortissants à l’étranger.

L’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, a souligné à cette occasion que l’ouverture de cette structure consulaire s’inscrit dans la droite ligne des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui plaide pour une réforme en profondeur des politiques publiques à destination des Marocains du monde. Le consulat se veut ainsi « un relais administratif, un lieu d’écoute et un symbole fort du lien » entre le Royaume et ses citoyens établis à l’étranger, a-t-il déclaré.

La nouvelle consule générale à Miami, Chafika El Habti, a pour sa part mis en avant une logique de modernisation des services, orientée vers la digitalisation et l’administration électronique. Elle a précisé que la circonscription du consulat s’étend de la Floride à la Californie, couvrant une large zone comprenant environ vingt États.

Mme El Habti a également souligné l’intérêt stratégique de Miami, métropole à la forte dynamique économique et à l’ouverture culturelle, considérée comme un hub pour l’Amérique latine et l’Amérique du Sud, ce qui favorise les échanges et la coopération bilatérale.

La communauté marocaine locale a salué cette initiative, exprimant sa satisfaction quant à l’accès facilité aux services consulaires et à la volonté manifeste des autorités marocaines de rester proches de leurs concitoyens. Plusieurs résidents ont mis en avant l’importance de cette structure pour renforcer les liens affectifs et administratifs avec le Maroc.

La cérémonie a rassemblé plusieurs responsables américains, notamment Francis Suarez, maire de Miami, Josh Levy, maire de Hollywood, et Rebecca Shelton, maire de Boynton Beach, témoignant ainsi du soutien local à cette nouvelle présence diplomatique marocaine.