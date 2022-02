Le Maroc marque des points en fruits rouges contre l’Espagne

Cette fois-ci, c’est 8% de repli qui profite en grande partie à la région du Gharb et Moulay Bousselham, où les exploitants espagnols accourent pour délocaliser une partie de leur production, à l’image de Plus Berries, qui a débarqué au Maroc il y a quatre ans avec une petite plantation d’une trentaine d’hectares. Aujourd’hui, le groupe ibérique, qui a gardé une soixantaine d’hectares dans son pays d’origine, compte plus de 140 hectares au Maroc où il emploie en période de récolte plus d’un millier d’ouvriers agricoles.

Le Maroc continue de gagner des points dans la bataille des fruits rouges. En effet, la superficie consacrée à la framboise en Espagne a encore une fois baissé en 2021 à cause d’un déplacement de la production vers le Royaume et accessoirement vers le Portugal.

Il faut dire que la culture de la framboise marocaine est très intéressante en hiver et offre plus de continuité en termes de rendement alors qu’en Espagne, les hivers sont plus froids et plus humides.

Rappelons que la filière des fruits rouges s’est fortement développée dans le Royaume pour atteindre aujourd’hui une superficie plantée de plus de 10 000 ha et une production annuelle de plus de 220 000 tonnes. Outre les framboises par qui l’aventure marocaine des fruits rouges a commencé, la filière s’est enrichie progressivement des myrtilles et, plus récemment, des mûres et les baies de gojis qui, faut-il le souligner, occupent à date une superficie encore non significative.

Au total, le Maroc compte près de 650 exploitations concentrées sur trois régions : Rabat-Salé-Kénitra (52%), Souss-Massa-Drâa (25%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (23%), et dispose également de 62 unités de valorisation (congélation, emballage et conditionnement) localisées dans ces différentes régions de production.