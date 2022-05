Le Maroc négocie l’achat de missiles de croisière israéliens Delilah 

« la pression du lobby formé par les juifs d’origine marocaine sur les institutions militaires et sécuritaires israéliennes pourrait permettre la conclusion de l’accord, ce qui signifie beaucoup pour le Maroc dans le développement de ses capacités militaires ainsi que dans l’augmentation du niveau de la confiance entre les deux pays », a rapporté Defensa ce jeudi 5 mai.

Développé il y a des années par Israel Military Industries ( IMI , maintenant intégré à Elbit Systems), Delilah peut atteindre avec précision des cibles fixes et mobiles à une distance de plus de 250 kilomètres . C’est également un missile éprouvé au combat qui a été utilisé à partir de divers avions et hélicoptères.

« Le Maroc l’exploiterait principalement sur ses chasseurs F-5 de l’armée de l’air , qu’il a l’intention de mettre à niveau en les équipant de la dernière avionique, d’un radar de contrôle de tir AESA, d’affichages numériques et d’une liaison de données avancée. Ainsi que des systèmes de capteurs avancés et des systèmes de brouillage, ainsi qu’un ensemble d’armes air-sol et air-air modernes », poursuit la même source.

