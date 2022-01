Le Maroc, premier pays de destination de l’émigration française en Afrique

Comme chaque année, le ministère français des affaires étrangères publie un rapport sur les Français à l’étranger. Le Quai d’Orsay estime la présence française à l’extérieur à 3,4 millions de personnes sur les cinq continents, soit l’équivalent de 5% de la population française. Selon le rapport, 14% environ des Français à l’étranger inscrits aux consulats se trouvent en Afrique, dont 117 500 en Afrique francophone et 109 000 en Afrique du Nord en 2020 où la communauté française inscrite a baissé de 6,9 % entre 2019 et 2020 et s’établit désormais à 109 173 (6,5 % des inscrits au registre des Français à l’étranger). Ainsi, la communauté française du Maroc enregistre une baisse globale de 4,3 %. Elle baisse de 5,8 % à Rabat, 5,6% à Fès, 4,5 % à Marrakech, à 3,6 % à Casablanca, 3,4 % à Tanger et 3,3 % à Agadir.

En Afrique du Nord, la baisse est plus significative du côté de l’Algérie. Celle-ci est de 12 %. Le pays voit ainsi sa communauté française baisser de 15% à Alger, 9,3 % à Oran et 8,1 % à Annaba. Si la Libye a vu également sa communauté française baisser de 10 %, ce ratio a affiché 3,6 % en Tunisie.

Par ailleurs, l’Afrique non francophone attire beaucoup moins, même si le Nigeria (1 177 inscrits en 2019, 800 en 2020) est le quatrième partenaire commercial africain de la France, après la Tunisie et avant l’Afrique du Sud (7 300 inscrits). L’Afrique représente donc le troisième continent de destination de l’émigration française après l’Europe (400 000 dans la zone UE et 350 000 hors UE) et l’Amérique du Nord (275 000, dont près de 100 000 au Canada). Viennent ensuite le Moyen-Orient (150 000) et l’Asie Océanie (150 000).

Le Maroc en tête des destinations africaines

Les premiers pays de destination des « expatriés » français qui comptent aussi bien des actifs que des retraités, sont dans cet ordre la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique et l’Allemagne. Le Maroc et l’Algérie représentent les 8e et 11e destinations, la Tunisie la 18e, avant le Sénégal (19e), la Côte d’Ivoire (22e) et Magadascar (24e). Ainsi, sur le continent africain, le Royaume est le premier pays de destination de l’émigration française. En 2020, la pandémie a fait partout baisser leur nombre. Sauf au Sénégal (+1,8%), l’un des rares pays à attirer plus de Français en 2020 avec le Cambodge, la Turquie, le Mexique et les Émirats arabes unis, selon le rapport.