Le Maroc prévoit d’ouvrir un consulat à Bengaluru en Inde

Une délégation conduite par l’ambassadeur du Maroc en Inde, Mohamed Maliki, promeut le commerce bilatéral par le biais de « Morocco Now », qui positionne le Maroc comme une destination d’investissement, un « hub » favorisant les énergies renouvelables.

L’ambassadeur actuel du Maroc en Inde, Mohamed Maliki, a déclaré vendredi 26 novembre 2021 qu’il était prévu d’ouvrir un consulat à Bengaluru. Pour rappel, le Maroc dispose actuellement de deux consulats en Inde – dans les villes de Mumbai et Kolkata. L’ambassadeur du Maroc était à la tête de la délégation marocaine qui a pour mission de rencontrer des responsables gouvernementaux et des industriels au Karnataka lors de leur visite indienne de six jours au cours de laquelle ils rencontreront également des parties prenantes à Delhi et à Mumbai.

L’objectif de la visite est d’accroître le commerce bilatéral entre l’Inde et le Royaume du Maroc à travers « Morocco Now » – la marque nationale ayant pour but de positionner le Maroc comme une destination d’investissement qui encourage les énergies renouvelables et qui promeut les investissements et les exportations dans le pays. La délégation marocaine comprend Youssef El Bari, Directeur Général (CEO) de l’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ayda Fathi, Directrice des Investissements de l’AMDIE et membre du Comité de Pilotage, Hicham BAYAR, Premier Secrétaire, Ambassade du Royaume du Maroc en Inde, Karam Lahlou, AMDIE et Ilham Fadlallah, AMDIE.

Le Maroc s’est positionné comme une plateforme industrielle et d’exportation régionale de premier plan avec le cluster automobile à la croissance la plus rapide au monde, a déclaré Maliki, ajoutant que le Maroc et l’Inde ont un très fort potentiel industriel et que les deux pays se complètent.

Le commerce bilatéral entre le Maroc et l’Inde s’élèverait à environ 2,1 milliards de dollars à l’heure actuelle, l’Inde important principalement du phosphate et de la potasse du Maroc, et les exportations étant destinées à des industries telles que l’automobile, les textiles, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers et les produits chimiques.