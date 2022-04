Le Maroc prévoit une bonne récolte agricole en 2022

Après avoir craint la pire saison de sécheresse depuis plus de trois décennies, les agriculteurs marocains ont exprimé leur désarroi face aux prévisions d’un manque continu de précipitations. Pourtant, les dernières précipitations enregistrées à travers le pays ont redonné espoir dans la campagne agricole actuelle. Les commentaires de Baitas font écho à la déclaration du 29 mars du ministre marocain de l’agriculture et de la pêche, Mohamed Sadiki. Le ministre a confirmé que les précipitations enregistrées en mars ont dépassé la moyenne des 30 dernières années, notant l’impact « immédiat » des précipitations sur les cultures.

Dans une déclaration à la presse lundi, le ministre de l’agriculture de la pêche maritime du développement rural et des eaux et forêts a reconnu que la saison agricole 2021-2022 a connu un « grand déficit » en eau, ce qui n’a pas été observé depuis 1981. Le mois de mars a été le plus pluvieux par rapport à toutes les périodes de 2021 et à la moyenne des 30 dernières années, a indiqué Sadiki, affirmant que l’impact de ces averses est « immédiat » sur les cultures qui n’ont pas été totalement détruites. « Nous sommes presque sur un million d’hectares de céréales qui peuvent connaître un rattrapage extrêmement important », a indiqué le responsable, soulignant la quantité de la récolte qui pourrait être sauvée par les récentes précipitations. Il a poursuivi en ajoutant que l’impact des précipitations permettra de réduire la pression sur le bétail et les éleveurs, ainsi que d’améliorer la production de viande et de lait.