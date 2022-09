Le Maroc reçoit les premiers canons Caeser commandés au français Nexter

Les FAR renforcent leur artillerie. La firme française Nexter leur a livré un premier lot des 36 canons Caeser. La commande avait été lancée en 2020 pour 200 millions d’euros portant sur la vente de systèmes d’artillerie sur camion Caesar (170 millions) et de ses munitions (30 millions).

Commandé en 2020 auprès de l’entreprise d’armement française Nexter, un premier lot des 36 pièces d’artillerie Caesar, vient d’être livré aux Forces armées royales (FAR). L’annonce a été faite vendredi 2 septembre sur la page Facebook de « FAR Maroc » qui a partagé à cette occasion une photo montrant plusieurs de ces puissants canons, circulant dans une ville marocaine.

Ces canons automoteurs Caesar sont classés parmi les meilleurs et les plus puissants obusiers automoteurs au monde à l’heure actuelle. Une batterie de 8 unités d’artillerie peut tirer plus d’une tonne de munitions en une minute, 1 500 bombes à fragmentation ou 48 projectiles guidés antichar intelligents. Le canon peut également tirer plusieurs types d’obus polyvalents conventionnels et intelligents, y compris le soi-disant « Ogre Shell », qui est un obus équipé de bombes à fragmentation destinées à frapper des cibles légèrement blindées, telles que des véhicules de combat légers, des batteries d’artillerie et missiles, centres de commandement et soutien logistique. Chaque obus contient 63 sous-munitions, chacune équipée d’un système d’autodestruction pouvant pénétrer jusqu’à 90 millimètres de blindage.

Ces canons Caeser ont fait leur preuve comme récemment en Ukraine. La France en a livré un lot de 18 unités à Kiev pour lutter contre l’offensive russe. Une livraison qui vient démentir les rumeurs affirmant que la l’Hexagone aurait redirigé la commande marocaine vers l’Ukraine.

Selon « FAR Maroc », «l’acquisition de ce système par les FAR rentre dans un cadre bien précis, celui de la modernisation des moyens de l’artillerie en général, et avec le Caesar du sol-sol en particulier ». Et d’ajouter: « Ce type de système mobile et rapide à mettre en marche permettra de renforcer considérablement la puissance de feu de l’artillerie royale marocaine, conférant ainsi sur le terrain un soutien efficace aux différentes brigades d’infanterie et mécanisées, entre autres».