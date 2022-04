Le Maroc rejoint l’Organisation de coopération numérique

L’adhésion aidera le Maroc à renforcer et à étendre ses initiatives visant à donner plus de moyens aux femmes, aux jeunes et aux entrepreneurs, afin de tirer parti du potentiel de l’économie numérique.

Les autres membres de DCO, qui se consacrent à la poursuite de la prospérité numérique, sont l’Arabie saoudite, le Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, le Nigeria, Oman, le Pakistan et le Rwanda. Le Maroc a une population de 37 millions d’habitants et un PIB de 114 milliards de dollars. L’adhésion du pays porte le PIB collectif de l’OCD à plus de 2 000 milliards de dollars, pour une population de plus d’un demi-milliard d’habitants.

« Nous sommes ravis de rejoindre l’ODC, et notre adhésion s’appuie sur l’investissement significatif du Maroc dans le développement de notre infrastructure numérique locale », a déclaré Ghita Mezzour, ministre déléguée à la transition numérique et à la réforme de l’administration du Maroc.