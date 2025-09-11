Le Maroc se dirige vers le développement d’une plateforme nationale de l’IA responsable

Le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration et la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) ont signé, jeudi 11 septembre, une convention de partenariat relative au développement d’une plateforme nationale de l’intelligence artificielle (IA) responsable.

La ministre de tutelle, Amal El Fallah, et le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, ont paraphé cet accord prévoyant la conception d’un framework de plateforme basée sur un Large Language Model (LLM), développé avec des spécificités nationales prenant en considération la langue et la culture marocaines, le cadre juridique national et l’identité numérique souveraine.

L’objectif est de mettre à disposition des citoyens, des entreprises et des administrations des outils d’intelligence artificielle générative et conversationnelle, sécurisés, performants et respectueux des droits fondamentaux, indique un communiqué du ministère.

Cette signature marque une étape stratégique dans la construction d’une intelligence artificielle marocaine, souveraine, éthique et responsable, positionnant le Royaume comme un acteur de référence dans la dynamique numérique à l’échelle africaine et internationale, ajoute le communiqué.