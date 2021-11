Le Maroc se prépare à recevoir la nouvelle génération de chasseur multirôles F-16 Block 72

Pour recevoir la nouvelle génération de chasseurs multirôles F-16 Block 72 commandés par le Royaume en mars 2019, le Maroc modernise ses bases aériennes. Selon Defensa, deux grandes bases aériennes des Forces Royales Air (FRA) devraient connaitre prochainement des travaux de mise à niveau.

D’après Defensa, un site espagnol spécialisé, qui cite comme source un appel d’offres lancé le 2 novembre par l’Air Force américaine à la recherche d’entrepreneurs intéressés par l’exécution de travaux au Maroc. Ces réalisations concernant principalement la cinquième base aérienne située à Benslimane. L’entrepreneur retenu concevra et construira ainsi un système d’arrêt d’aéronef et un système de gestion de la sécurité, une zone de nettoyage pour tester les moteurs d’avion, ainsi qu’un simulateur de vol et de sécurité et des installations de stockage.

Le deuxième chantier concernera la construction d’une installation de stockage sécurisée sur la sixième base aérienne située à Benguerir. Selon Defensa, aucune date pour la fin des travaux n’a été fixée, laissant le soin à l’entrepreneur la possibilité de soumettre un calendrier initial 42 jours après l’attribution du marché. Pour l’heure, la sixième base est la seule à accueillir des escadrons de chasseurs F-16 Block 52+ au Maroc, mais avec l’acquisition de 25 nouveaux appareils Block 72 (la toute dernière évolution du vénérable Fighting Falcon) et la mise à niveau de 23 Viper en Block 72, le Royaume devra se doter de nouvelles infrastructures pour accueillir les nouveaux appareils qui lui ont couté 4,7 milliards de dollars. La livraison du premier F-16 Block 72 devrait avoir lieu en 2024. Selon la même source, le Maroc exploite actuellement 23 chasseurs F-16 Block 52+.

Pour rappel, le F-16V Viper Block 70/72 est la dernière version du célèbre F-16 de Lockheed Martin dévoilée en février 2012 (premier vol en octobre 2015). Selon son constructeur, le Viper dispose, entre autres, du radar AESA à antenne active APG-83 de Northrop Grumman, dont certaines fonctionnalités sont issues des radars du F-22 Raptor (supériorité aérienne) et du F-35 Lightning II (attaque au sol). Ce radar permet de muscler ses capacités dans des conditions opérationnelles avec notamment une cartographie numérique de la zone des opérations, une capacité de frappe par tous temps, le suivi simultané de vingt cibles différentes, la conduite de missions air-air et air-sol au cours d’une même sortie aérienne, etc…

Il est également équipé d’un système Automatic Ground Collision Avoidance System (AGCAS), d’un suivi de terrain automatique, de systèmes de communication modernes et capables de communiquer avec des avions dits de « 5ème génération », d’écrans numériques et tactiles, d’un nouveau système de navigation et de précision par GPS, etc… Dans le cockpit, l’avionique du F-16V a été entièrement revue avec notamment l’intégration au centre du tableau, devant le pilote, d’un écran numérique haute résolution qui fournit de jour comme de nuit, selon Lockheed Martin, « une image tactique » de l’environnement et des images captées par la nacelle de désignation et d’observation, dont l’utilisation est facilitée par rapport aux anciennes versions.