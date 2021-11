Le Maroc suspend le transport maritime de passagers avec la France

Comme pour le transport aérien, le Maroc a décidé de suspendre le trafic maritime de passagers avec la France, a indiqué l’AFP, citant un responsable au ministère du Transport. Cette mesure entre vigueur dès ce dimanche 28 novembre à minuit.

Après la suspension des vols avec la France, le Royaume a décidé d’étendre cette mesure aux liaisons maritimes entre les deux pays, à partir de dimanche 28 novembre à 23h59. Raison invoquée : la recrudescence de l’épidémie de Covid-1 dans l’Hexagone.

«Dans le cadre des mesures prises par le Maroc pour contenir la pandémie et consolider les acquis en termes de lutte contre la propagation du Covid-19, le transport maritime de passagers en provenance et à destination de la France est suspendu à partir du dimanche 28 novembre 2021 à 23h59.», a déclaré hier samedi 27 novembre un responsable au ministère du Transport à l’AFP, qui précise que cette suspension ne s’applique pas aux véhicules utilitaires destinés au transport de marchandises et de messagerie.

Aussi bien pour le trafic aérien que le maritime, le flux de passagers entre les deux pays est très important compte tenu de l’étroitesse des liens humains : plus de 1,3 million de Marocains vivent en France et près de 80 000 Français résident au Maroc. Pour rappel, les autorités marocaines avaient annoncé jeudi 25 novembre qu’elles suspendaient les vols réguliers à destination et en provenance de France. Cette mesure initialement censée entrer en application le 26 novembre a été repoussée au dimanche 28 novembre à minuit.