Le Maroc touché ces derniers jours par de nouveaux feux de forêt [Vidéo]

La vigilance est plus que jamais de mise dans le Royaume, notamment durant cette période de fortes chaleurs. Après le tragique feu de forêt à M’diq-Fnideq qui a coûté récemment la vie à trois éléments de la Protection civile, d’autres incendies se sont déclarés ces dernières heures, mettant à rude contribution les équipes d’intervention, appuyées par différents matériels et équipements terrestre et aérien, afin de venir à bout des flammes.

Comme le relatent nos confrères du Matin, un incendie s’est déclaré ce lundi 22 août à Ifrane, dans la forêt de Lkoudiate (voir vidéos). En plus des équipes d’interventions terrestres, deux avions bombardiers d’eau de type Canadair ont été nécessaires pour circonscrire cet incendie.