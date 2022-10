Le Maroc va accueillir la 1ère édition du GITEX Africa Morocco

La première édition du GITEX Africa Morocco sera organisée du 31 mai au 2 juin 2023 à Marrakech. C’est ce qu’ont annoncé récemment le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, l’agence de Développement du Digital (ADD) et le Dubaï World Trade Center.



Une annonce qui a été faite en marge du «GITEX Technology Week», qui se tient du 10 au 14 octobre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Rappelons que cet événement demeure le plus grand salon mondial du digital et de l’innovation technologique, organisé annuellement à Dubaï depuis plus de 40 ans et réunit des institutions gouvernementales, des investisseurs et des Startups, en plus des leaders d’opinion, des créateurs, des innovateurs, afin d’échanger autour des avancées en matière des nouvelles tendances technologiques et d’identifier les opportunités futures, ajoute la même source.



Première édition régionale de GITEX Global au niveau international, le GITEX Africa Morocco permettra, selon les organisateurs, de promouvoir le Royaume en tant que destination d’investissement dans le domaine du digital, en permettant aux opérateurs phares, et notamment les géants mondiaux de l’IT, de venir sur le sol marocain découvrir les opportunités et le potentiel dont recèle le secteur numérique du Royaume.

