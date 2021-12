Le Maroc va recevoir de puissants chasseurs Mirage 2000-9 des Emirats Arabes Unis

Après avoir 80 avions de combat Rafale à la France, les Émirats arabes unis envisagent de transférer sa flotte de 68 avions de combat Mirage 2000-9 au Maroc et en Égypte, selon El Español.

Pour le site espagnol d’actualité, il y a des alliances qui portent leurs fruits. Le Maroc bénéficie du soutien apporté aux Etats-Unis et à Israël, qui répondent à la nécessité de faire front commun contre l’Iran, puissance nucléaire. Face à la menace que fait peser ce pays sur les monarchies du Golfe, le Maroc, Bahreïn, les Emirats Arabes Unis et Israël ont fait front commun.

Ainsi, poursuit El Español, les Emirats arabes unis, après avoir commandé 80 chasseurs « Rafale », auprès de la France, comptent céder au Maroc et à l’Egypte plus de 68 chasseurs Mirage 2000-9, dans le cadre de l’amitié et de la coopération militaire entre ces pays frères.

Les chasseurs Mirage 2000 Dash 9 sont la version la plus puissante de l’avion Mirage et avec une technologie militaire très avancée. Ce sont des avions de combat polyvalents. Ils disposent d’un radar multimodal RDY-2, d’une caméra de suivi de terrain numérique, d’écrans d’affichage LSD et d’un système d’enregistrement numérique pour quatre affichages simultanés, entre autres fonctionnalités. Tout un système de guerre électronique tactique grâce à l’adoption de la technologie d’interférométrie.

Derrière ce transfert d’armes, il y a un fond politique de soutien mutuel, a affirmé Sonia Moreno dans El Español.