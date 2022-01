Le Maroc va rouvrir son consulat en Libye fermé il y a huit ans

Une délégation officielle marocaine est arrivée hier samedi 29 janvier à Tripoli pour préparer la réouverture du consulat du Maroc en Libye après une fermeture de huit ans, a annoncé le ministère libyen des Affaires étrangères.

Le ministère libyen des Affaires étrangères a annoncé l’arrivée hier samedi 29 janvier d’une délégation marocaine, en préparation de la réouverture du Consulat de Rabat à Tripoli. La délégation est présidée par le chargé d’affaires de l’Union du Maghreb arabe au ministère marocain des Affaires étrangères et comprend nombre de hauts fonctionnaires de la diplomatie marocaine, selon un communiqué du ministère libyen des Affaires étrangères.« Cette étape importante s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement d’union nationale pour soutenir les mécanismes de coopération entre le Maroc et la Libye, et pour consolider et renforcer les relations bilatérales entre les deux pays », lit-on dans le communiqué. Suite à une série de réunions tenues l’année dernière, la commission consulaire conjointe libyco-marocaine s’est entendue sur de nombreuses questions, notamment la facilitation de l’octroi de visas pour les ressortissants des deux pays et le lancement de vols directs.