Le Marocain Chari acquiert la startup ivoirienne de e-commerce B2B Diago

La transaction entièrement en actions a été facilitée par les cabinets AF Legal et RBB International, représentant Chari, et le cabinet d’avocats Houda, représentant la jeune entreprise ivoirienne. Cette acquisition intervient trois mois seulement après que Chari a acquis Axa Credit, la branche crédit d’Axa Assurance Maroc, pour 22 millions de dollars. Avec Karny, une application de comptabilité acquise l’année dernière en août, Chari a maintenant réalisé et annoncé 3 acquisitions réussies en 10 mois.

Chari, la startup marocaine de commerce électronique interentreprises et de fintech, a annoncé avoir acquis une participation de 100 % dans Diago, une application ivoirienne qui met en relation les magasins de quartier avec les producteurs et importateurs de produits de grande consommation.

« Le secret d’une expansion réussie est de construire une équipe locale qui maîtrise la dynamique du marché local », a déclaré le PDG de Chari, Ismail Belkhayat. Aujourd’hui, il fait sa première grande incursion et se porte garant de « continuer à s’entourer de jeunes et ambitieux entrepreneurs d’Afrique francophone pour construire ensemble un géant panafricain de la distribution de produits de grande consommation et de services financiers. »

Fondée en 2021 par Ali Ouattara et Amidou Diarra, deux anciens cadres de Glovo et PepsiCo, Diago opère exclusivement à Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire et l’une des plus grandes villes francophones d’Afrique. Chari a déclaré dans un communiqué que Ouattara et Diarra, qui avaient initialement cherché un financement et des conseils en matière de marché et de technologie avant de choisir de se retirer auprès du Marocain, resteront respectivement PDG et directeur de l’exploitation. Le duo supervisera la croissance des activités locales avant d’étendre l’empreinte à d’autres pays subsahariens – l’objectif primordial de Chari.

« Toute l’équipe de Diago bénéficiera de l’ensemble des fonctions de soutien de Chari », a déclaré Cyrille Jacques, vice-président de l’expansion internationale de Chari. « Le back-office de Chari à Casablanca aidera l’équipe de Diago à mettre en place les opérations, les outils informatiques et le service client. »