Le marocain Winvestnet lance un fonds d’investissement panafricain de 2 milliards de dollars

Winvestnet Ltd passe à la vitesse supérieure. La plateforme d’investissement, créée en 2008 par le Marocain Réda Rami et basée à Hong Kong, étend ses tentacules sur le continent africain avec le lancement d’un nouveau fonds d’investissement et d’une plateforme de Trade Finance.

Winvestnet Ltd vient de lancer au Maroc un fonds d’investissement panafricain de 2 milliards de dollars, ainsi qu’une plateforme de Trade Finance. Cette plateforme est le premier du genre en Afrique selon Réda Rami, Président-fondateur de Winvestnet Ltd. « Lesdits projets ont été annoncés lors du Africa Investment Meeting (AIM ROADSHOW), qui s’est tenu consécutivement à Washington et à Pékin durant le mois d’Octobre 2019, en présence de Son excellence Albert Muchanga, Commissaire de l’Union Africaine en charge du Commerce et de l’Industrie », précise Réda Rami.

« Un an après, les fonds d’investissements panafricains Win Funds et la plateforme de Trade Finance Win Transact voient le jour au Maroc, qui a été choisi comme hub régional par Winvestnet pour desservir le continent Africain », ajoute-t-il. Selon Réda Rami, Win Funds est une entité qui assurera la structuration et la promotion de fonds d’Investissements panafricains spécialisés dans des secteurs telles que l’Industrie, l’Agriculture, la Santé, les énergies, les Infrastructures et les nouvelles Technologies, etc.

On apprend que Win Funds a tenu la première réunion de son conseil d’administration le 12 novembre 2020, et a déjà initié des partenariats avec des sociétés de gestion marocaines et aussi sur le continent africain, pour leur confier la gestion opérationnelle desdits fonds. En ce qui concerne la plateforme de Trade Finance, Réda Rami a assuré que « Win Transact » offre des instruments innovants pour les transactions internationales, et est actuellement opérationnelle. « Cette plateforme a déjà conclu ses premières transactions Trade au Maroc, notamment pour le compte d’importateurs des hydrocarbures et de matières premières », a conclu Réda Rami. Pour rappel, la plateforme Winvestnet s’est spécialisée dans les investissements orientés vers le continent africain et a déjà lancé des initiatives soutenant l’investissement international vers l’Afrique telles que, l’Africa Investment Marketplace, qui est une place de marché regroupant plus de 800 projets stratégiques et d’Infrastructures africains.