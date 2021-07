Le Marocain Ymmy Finance Holding va investir plus de 3 milliards de dollars dans plusieurs projets au Niger

Ymmy Finance Holding (YMMYHOL) poursuit ses investissements sur le continent africain. Le groupe marocain va en effet investir 3,3 milliards de dollars dans plusieurs projets industriels et d’infrastructures dans la capitale du Niger, Niamey (Afrique de l’Ouest).



« Les projets sont au nombre de six qui seront réalisés sur 8 ans et la majorité relève d’un contrat Partenariat-Public-Privé (PPP) pour un coût de 3,3 milliards de dollars », a précisé Ahmed Lotfi, le président du groupe YMMY Finance Holding, devant les responsables de la municipalité de Niamey. « Le Protocole d’accord a été signé samedi entre la ville de Niamey et Ymmy Finance Holding et c’est l’aboutissement de deux ans de pourparlers avec le groupe marocain », a, pour sa part, indiqué Oumarou Dogari, le maire central de Niamey.

Dans le détail, les autorités de la ville et le groupe marocain ont indiqué le 5 juillet que les projets concernent la réalisation d’un complexe agro-alimentaire (embouche du bétail, culture fourragère, abattoir, transformation de viande, filière lait et aviculture), la construction d’une ville nouvelle avec 36.960 logements sociaux et un centre commercial sur 1.050 hectares. On apprend aussi que les autres projets visent la réalisation d’une smart city le long des rives du fleuve Niger, la construction d’une zone industrielle (destinée également à l’export) et l’installation de 20.000 lampadaires solaires « made in Maroc ».

Pour rappel, le Maroc est déjà présent au Niger via notamment le secteur bancaire, à travers le groupe de la Banque centrale populaire qui a pris en 2017 le contrôle de la Banque internationale pour l’Afrique (BIA-Niger), deuxième institution bancaire du pays.