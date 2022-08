Le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication lance son nouveau portail

Soucieux de rapprocher ses services des citoyen(ne)s et de garantir leurs droits à l’information, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a lancé son nouveau site officiel avec un nouveau look.

Le nouveau portail www.mjcc.gov.ma se distingue par le regroupement des sites internet des trois départements en un seul site internet, qui regroupe l’ensembles des activités du Ministre et du Ministère, et des vidéos et photos retraçant un certain nombre d’étapes importantes de l’histoire du Maroc, en plus des différents services fournis par le Ministère aux jeunes, intellectuels, artistes, et professionnels de la communication… Le développement de ce nouveau portail a nécessité trois mois de travail.