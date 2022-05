Le ministère de l’Éducation lance une consultation nationale sur l’amélioration de l’école publique

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a lancé, via la plateforme « madrastna.ma », un formulaire destiné à tous les citoyens pour participer à la consultation nationale sur l’amélioration de l’école publique.

Le ministère s’appuie sur ce mécanisme électronique, disponible via le lien « https://www.madrastna.ma/projects/questionnaire« , pour recueillir les avis et suggestions de l’ensemble des citoyens sur les moyens de parvenir à une école qui répond à leurs attentes et aspirations.