Le ministère de l’inclusion économique signe un partenariat avec le CNDP

Le partenariat couvre une période de quatre ans, pour accompagner le ministère et ses institutions sous-tutelle pour un renforcement des capacités des ressources humaines opérant dans le domaine en matière de protection des données à caractère personnel. L’alliance signe aussi la formalisation de l’adhésion du ministère au programme « DATA TIKA » mis en place par la CNDP.

En vue de l’évolution des risques cybernétiques, le ministère de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’Emploi et des compétences s’allie à la Commission Nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) dans le cadre d’un partenariat dans le domaine de la protection des données et le respect de la vie privée.

Lire aussi | Tanger Med dans le top 3 des ports les plus efficaces au monde [Rapport]

Le programme de partenariat vise l’amélioration de la confiance numérique, avec un accent sur la qualification et la formation des ressources humaines pour faire face aux risques cyber susceptibles de compromettre et de mettre à mal la confidentialité et l’intégrité des données.