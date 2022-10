Bensaïd signe un partenariat avec Netflix pour développer le cinéma national

Le ministre de la Culture a conclu un accord avec les représentants MENA de la plateforme mondiale de production audiovisuelle. Objectif : contribuer au développement du cinéma marocain.

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, a tenu une séance de travail avec des responsables de Netflix pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. La séance de travail qui s’est déroulée entre Bensaid et des représentants de la plateforme mondiale de production audiovisuelle, a porté sur la possibilité de signer un partenariat stratégique avec Netflix pour produire des contenus marocains, développer l’industrie cinématographique marocaine et donner au cinéma marocain un rayonnement international.