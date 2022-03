Le ministre Israélien délégué aux Affaires étrangères, Idan Roll attendu au Maroc en Mai

Ce déplacement s’inscrit dans la tournée qu’effectue Idan Roll dans les pays signataires des Accords d’Abraham pour expliquer son initiative visant à proposer des formations en hautes technologies aux étudiants du Maroc, des Emirats arabes unies, du Bahreïn et du Soudan. Dans ce sens, Manama la capitale du Bahreïn sera, la semaine prochaine, sa première escale.

Des sources au gouvernement Israélien affirment que le projet sera financé par le ministère des Affaires étrangères ainsi que les pays partenaires des Accords d’Abraham. Idan Roll a levé le voile sur son initiative, la semaine dernière, à l’occasion de sa réunion avec le chef du bureau de liaison du Maroc à Tel-Aviv, Abderrahim Beyyoud. Le projet est appelé « Abraham Works ». Ce projet contribuera positivement à l’économie de ces pays et à un véritable rapprochement entre les peuples. Un communiqué publié par le ministère israélien note que le citoyen moyen de ces pays aura « une opinion beaucoup plus positive de l’État d’Israël » en raison de la façon dont les accords lui profiteront personnellement.

Pour rappel, la ministre israélienne du Commerce, Orna Barbivay, avait signé le 21 février à Rabat avec son homologue marocain, Ryad Mezzour, un important accord économique, devant développer et porter les échanges entre les deux pays, dans les cinq années à venir, à 500 millions de dollars. Dans le cadre du projet, sera prévue une formation aux emplois de haute technologie pour tous les citoyens des pays des Accords d’Abraham, ainsi que de l’Egypte et de la Jordanie. La formation sera suivie par des diplômés d’universités ou de jeunes adultes qui seront éventuellement placés dans des entreprises israéliennes de haute technologie ou des entreprises internationales basées en Israël. Certains de ces emplois seront des emplois à distance et certains diplômés viendront en Israël pour y faire des stages dans des entreprises israéliennes de haute technologie.