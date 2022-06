Le Nigeria approuve la prochaine étape du nouveau gazoduc via le Maroc vers l’Europe

La construction d’un nouveau gazoduc reliant l’Afrique à l’Europe s’est considérablement rapprochée mercredi, après que le Nigeria ait donné le feu vert à sa compagnie pétrolière publique NNPC pour signer un protocole d’accord avec l’organisme régional ouest-africain CEDEAO.

Cet accord intervient alors que l’approvisionnement de l’Europe en gaz africain gagne en importance, la crise ukrainienne jetant le doute sur les exportations énergétiques russes. L’Algérie a déjà accepté d’augmenter son approvisionnement vers l’Italie. Le Nigeria et le Maroc ont signé une coentreprise en 2016 pour construire le gazoduc qui acheminera le gaz vers 15 pays d’Afrique de l’Ouest et, via le Maroc, vers l’Espagne et l’Europe, a déclaré le ministre junior du pétrole Timipre Sylva lors d’une réunion du cabinet à Abuja, tout en présentant la demande d’approbation.