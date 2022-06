Le nombre de touristes arrivés au Maroc en hausse en mai

Le nombre de touristes arrivés au Maroc en mai a atteint 801.179 touristes, soit plus de 11% par rapport à la même période de l’année 2019.

L’information a été révélée par Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire sur son compte Facebook. « Ce ratio est un indicateur positif de la reprise du secteur touristique en attendant d’enregistrer un plus grand nombre pendant cette période estivale », s’est-elle réjouie.