Le pari de l’exécutif 

Aziz Akhannouch a été très clair. Le Chef du gouvernement a écarté la possibilité d’une loi de Finances rectificative et a promis de tenir tous ses engagements, en particulier sur le plan social et qu’il trouvera les moyens financiers pour le faire. Il n’y a pas de raison de douter à priori, de l’exécutif. C’est un discours devant le Parlement et donc d’une solennité certaine. Mais on a le droit de poser des questions.

Les finances de l’Etat proviennent de deux sources essentiellement : La fiscalité ou l’endettement. Pour les recettes fiscales on ne voit pas comment elles peuvent augmenter, alors que le taux de croissance attendu a fortement baissé. Reste l’endettement. Le Maroc n’a pas de difficultés particulières sur les marchés internationaux. Mais si les taux augmentent et la Réserve Fédérale américaine s’y prépare, le service de la dette sera plus important, le rapport endettement/Produit intérieur brut est un critère important dans la fixation des taux, or il va se détériorer.