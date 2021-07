Le parquet général ordonne au procureur général du roi auprès de la Cour d’appel de Rabat d’ouvrir une enquête concernant allégations émises par des journaux étrangers.

Rabat – La Présidence du ministère public a donné ce mercredi des instructions au Procureur général du Roi près de la Cour d’appel de Rabat pour ouvrir une enquête judiciaire sur les fausses allégations et accusations contenues dans des articles de presse publiés par des journaux étrangers, accusant le autorités publiques marocaines dans des affaires portant atteinte aux intérêts supérieurs du Royaume du Maroc.

Pour rappel, le gouvernement marocain avait catégoriquement rejeté ces « allégations mensongères et infondées », et avait mis au défi leurs colporteurs dont Amnesty International et le consortium ‘forbidden stories’, ainsi que leurs soutiens et protégés de fournir la moindre preuve tangible et matérielle, en appui à leurs récits surréalistes.

Le président du ministère public a publié le communiqué suivant, ce mercredi 21 juillet 2021, suite à l’affaire Pegasus:

« Après avoir pris connaissance de certains articles publiés par des journaux étrangers affiliés à une consortium dénommé « Forbidden Stories », portant à l’encontre des autorités publiques marocaines de graves accusations et allégations, et impliquant des institutions constitutionnelles nationales dans des affaires affectant les intérêts supérieurs du Royaume du Maroc.

« Et suite au communiqué publié par le gouvernement marocain, dans lequel il dénonce ces allégations et accusations.

« Et compte tenu de la répétition systématique de ces allégations et accusations, qui ciblent des institutions nationales chargées de l’application des lois; le tout d’une manière comportant des éléments matériels et moraux constitutifs de crimes éventuels punissables par le code pénal marocain, le ministère public a donné des instructions écrites au Procureur près la Cour d’appel de Rabat pour ouvrir une enquête au sujet de ces allégations et fausses accusations, et l’identification de leurs auteurs.

Le communiqué ajoute que, sur cette base, le procureur général du roi a donné instruction à la brigade nationale de la police judiciaire de mener une enquête approfondie sur le sujet, afin de révéler les circonstances, les antécédents et les circonstances de la publication de ces accusations et allégations afin que les responsabilités puissent être déterminées et que les suites puissent être données.