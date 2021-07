Le patron de l’OMS s’est exprimé devant les membres du CIO

S’exprimant devant les membres du CIO au Japon, à deux jours de l’ouverture des Jeux d’été de Tokyo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l’OMS, en a profité pour délivrer un message concernant évidemment la pandémie de coronavirus.

Le patron de l’OMS lance un appel. En effet, ce mercredi, Tedros Adhanom Ghebreyesus a exhorté les populations, entreprises et autres gouvernements à rester unis dans la « course » contre le Covid-19. Une déclaration effectuée alors que ce vendredi 23 juillet, débutent les Jeux d’été 2020 de Tokyo au Japon. Des Jeux d’été qui se tiendront jusqu’au dimanche 8 août prochain. Présent devant les membres du Comité international olympique (CIO), réunis pour leur 138eme session du côté de la Capitale japonaise, le directeur général de l’instance a ainsi notamment déclaré, dans des propos rapportés par l’AFP : « Nous ne sommes pas dans une course les uns contre les autres, nous sommes dans une course contre le virus. Pour réussir ces Jeux d’été, il faut de la vitesse, de la force et de l’habileté, mais aussi de la détermination, du dévouement et de la discipline. »

Lire aussi |INTELLIGENCE SANITAIRE. Sa Majesté le Roi Mohammed VI fait du Maroc le principal leader régional et africain

« Triompher de la pandémie »

Dans ce fameux discours, Tedros Adhanom Ghebreyesus a également appelé le monde à en faire de même, pour tout bonnement « triompher de la pandémie ». Après plusieurs invitations, le patron de l’Organisation mondiale de la santé a donc fini par faire le déplacement au Japon, afin donc de délivrer son « message », indiquant ainsi également : « Plus que tout autre événement, les Jeux d’été attirent l’attention de tous les peuples du monde. La pandémie prendra fin lorsque le monde choisira d’y mettre fin. Tout ceci est entre nos mains. (…) 100.000 personnes supplémentaires perdront la vie d’ici l’extinction de la flamme olympique le 8 août. » En ce qui concerne l’organisation de ce prestigieux événement sportif, effectuée forcément en pleine pandémie de coronavirus, l’Organisation mondiale de la santé a délivré ses précieux conseils, mais Tedros Adhanom Ghebreyesus a toutefois également rappelé que « le risque zéro n’existe pas ». En effet, pour rappel, depuis le début de ce mois de juillet, pas moins de 71 personnes, en lien avec ces Jeux d’été, ont ainsi d’ores et déjà été testés positives au Covid-19.