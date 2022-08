Le Patronat français s’insurge contre la politique drastique d’octroi de visas aux Marocains￼

La réaction du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ne s’est pas fait attendre. L’homologue de la CGEM a appelé à un assouplissement des délivrances de visas pour les Marocains, en particulier les hommes d’affaires pour les voyages essentiels et urgents. « Il n’y a pas de commerce sans circulation des personnes », a déclaré, Fabrice Le Sache, le vice-président et porte-parole du MEDEF.

A un mois de la visite du président français au Maroc, qu’il vient d’annoncer, avant-hier lundi 29 août, au terme de sa visite en Algérie, les relations France-Maroc ne sont pas au beau-fixe. Principal indicateur de cette situation en est la mise en place de conditions restrictives d’octroi de visa aux ressortissants marocains.

Considérée comme une humiliation, la décision de réduire les visas aux Marocains, au même titre que les citoyens des autres pays du Maghreb, a été fortement critiquée par les médias marocains qui ont dénoncé les mesures restrictives prises à l’encontre des pays maghrébins. Une situation qui a également suscité un tollé sur les réseaux sociaux, où de nombreuses voix ont fait part de leur forte indignation.

En effet, cette réduction considérable des visas a mené la vie dure à de nombreux Marocains qui témoignent d’un traitement humiliant des consulats français et l’ambassade de France au Maroc à leur égard.

D’après les données du ministère de l’Intérieur de l’Hexagone, la France a octroyé 98.000 visas seulement aux ressortissants marocains en 2020, contre 346.000 en 2019, 303.000 en 2018 et 295.000 en 2017.

La France justifie cette décision, prise en décembre 2021, mettant à mal les relations diplomatiques entre Paris et Rabat, par le refus du Maroc et des autres pays maghrébins d’accepter le retour de leurs ressortissants expulsés. Ainsi, le gouvernement français a réduit de 50% les visas pour les Marocains et les Algériens et de 30% pour les Tunisiens.

