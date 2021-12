Le pétrolier Winxo casse sa tirelire pour son terminal de Jorf Lasfar

Cinq ans après l’entrée en service de son premier Terminal d’importation et de stockage de produits pétroliers, le groupe pétrolier Winxo y investit plusieurs centaines de millions de dirhams additionnels.

L’héritier de la «Société Anglo-Marocaine des Pétroles », créée le 05 Août 1947 par le Groupe British Petroleum -BP- et devenue par la suite, BP Maroc, puis CMH, a décidé d’étendre les capacités de stockage de son complexe pétrolier situé sur le parc industriel de MEDZ à Jorf Lasfar. Il faut dire, que depuis son implantation sur ce site dédié à accueillir les industries de 1ère catégorie, telles que les industries lourdes dans le domaine de l’énergie, le stockage des hydrocarbures, la métallurgie, la chimie/parachimie, le groupe avait acquis une assiette foncière de 22 hectares en prévision justement d’opérer une extension future.

Pour l’instant, Winoil Terminals, la filiale logistique du groupe Winxo qui porte les actifs de stockage de Jorf Lasfar, est au stade d’obtention des autorisations nécessaires pour son projet d’extension, mais le démarrage des travaux est prévu au cours du premier trimestre 2022. Sachant que la consommation annuelle du Maroc en carburants devrait atteindre à horizon 2035 quelques 13 millions de m3/an, les capacités d’importation et de stockage du Maroc, actuellement estimées à plus de 7 millions de m3 sont appelées à connaitre une évolution importante. Ce qui aiguise l’appétit des pétroliers marocains qui y voient une opportunité pour sécuriser l’approvisionnement et réguler les flux. Rappelons, que le groupe Winxo fait partie du top 5 des pétroliers au Maroc avec un réseau de plus de 200 stations à travers le Maroc.