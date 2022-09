Le PLF 2023 table sur un taux de croissance de 4,5%

Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2023 table sur un taux de croissance économique de 4,5% en 2023, après une croissance estimée à 1,5% en 2022. C’est ce qui ressort du rapport d’exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal 2023-2025.



A travers la concrétisation du PLF 2023, la croissance économique devrait se situer à 4,5% en 2023 et ce, tout en se basant sur un ensemble d’hypothèses portant sur l’environnement national et sur des éléments d’incertitude qui pèsent sur l’évolution de la conjoncture internationale, indique le rapport. Ces hypothèses fixent, entre autres, la production céréalière à 75 millions de quintaux, le cours du gaz butane à 700 dollars la tonne, le taux de change dollar/ dirham à 9,8, le cours moyen du baril de Brent à 98,6 dollars et la demande étrangère adressée au Maroc (hors produits de phosphates et dérivés) à 4,5%, fait savoir le rapport.

Lire aussi | Export. Un volume record de 766.500 tonnes durant la saison 2021-2022



Tenant compte de l’hypothèse d’une campagne agricole de 75 millions de quintaux, la valeur ajoutée agricole devrait significativement augmenter et enregistrer une croissance de sa valeur ajoutée de 12,9%. Cette croissance est essentiellement due à l’effet de base compte tenu du retour à une campagne normale après une année de sécheresse, précise la même source. La valeur ajoutée non agricole devrait, quant à elle, continuer sa croissance à un rythme proche de celui de l’année précédente puisqu’elle devrait poursuivre sa hausse pour enregistrer 3,6% en 2023 après 3,8% en 2022.