Le plus grand navire pétrolier en service de la flotte marocaine, livré par le sud-coréen Daesun, est arrivé au Maroc

Lire aussi | La Loi de Finances 2023 publiée au bulletin officiel [Document]

D’une capacité de chargement de 9 000 tpl (tonnes de port en lourd), le tanker Challah, long de 117 mètres et large de 19 mètres, acheté pour 20 millions de dollars et destiné au cabotage, porte à six le nombre de pétroliers sous pavillon marocain, Tingis et Anfa de la même société Petrocab, Cedar et Argan de la Marocaine de Cabotage (Marcab), filiale du Groupe Derhem et le Balea armé par Sertego. Ainsi, cette capacité additionnelle permettra au Royaume de disposer dorénavant d’une flotte stratégique de 38 596 tpl qui va couvrir une partie du transport des importations en hydrocarbures et contribuer à réduire la facture de fret maritime payée en devises et qui a explosé à 3,5 milliards de dollars ces dernières années.

Lire aussi | Mohammedia. L’infrastructure de stockage et les entrepôts mitoyens intacts après l’incendie

Pour rappel, Petrocab est gérée aujourd’hui par un conseil d’administration avec pour actionnaires, Vivo Energy Maroc (Shell), Libya Oil Maroc, Total Maroc, Société Nationale des Produits Pétroliers (SNPP), Pétrole du Maghreb (Petrom), la Compagnie Marocaine d’hydrocarbure (CMH).

Pour les professionnels du secteur, il très réconfortant de souligner que l’acquisition du Challah célèbre une glorieuse épopée qui a commencé il y a près d’un siècle avec la mise en service en 1926 du premier tanker marocain « Fedhala ». Il convient aussi de noter que de 1926 à 2022, la Marine Marchande du Maroc a exactement armé 50 tankers, totalisant une jauge brute de 197 808 tonneaux.