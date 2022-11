Le pôle de santé de l’Eco-Cité de Zenata accuse un retard de trois ans

Quatre ans après avoir signé avec la Société d’Aménagement Zenata (SAZ), filiale du Groupe CDG, une convention de développement et de gestion du pôle Santé de l’Eco-Cité Zenata, le groupe saoudien Saudi German Hospital (SGH), leader du secteur en Arabie saoudite et au Moyen-Orient, n’a toujours pas inauguré ce projet phare de l’Eco-Cité de Zenata, la «nouvelle» ville écologique lancée au nord de Casablanca, en 2014, par volonté étatique.

Malgré une dette levée en 2019 auprès de la Banque mondiale pour 65 millions de dollars (plus de 650 millions de dirhams), dont près de la moitié sous forme de dette convertible en actions préférentielles à Humania, une holding périphérique que le groupe saoudien a mis en place pour développer un réseau d’hôpitaux privés au Pakistan et en Afrique du Nord, dont la gestion et l’exploitation seront confiées à SGH, le projet de l’hôpital privé et ses annexes (d’une capacité de 300 lits et doté de six blocs de spécialité) de l’Eco-Cité de Zenata, n’est toujours pas sorti totalement de terre. Selon des informations proches de SAZ, ce pôle de santé ne sera finalement prêt qu’en 2025 alors que les premiers habitants de la nouvelle ville qui devra compter, à terme, plus de 300 000 habitants répartis sur une superficie totale de 1.860 hectares, s’y sont déjà installés depuis 2021.