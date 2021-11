Le Policy Center lance un cycle de conférences autour du nouveau modèle de développement

Le Policy Center for the New South a annoncé le lancement d’un nouveau cycle de conférences sur la mise en œuvre du nouveau modèle de développement.

La première conférence connaitra notamment la présence de Chakib Benmoussa, actuel ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports. Prévue pour ce lundi 15 novembre, la première conférence traitera de la question de la gouvernance des réformes. Introduite par Chakib Benmoussa, Président de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), la session sera modérée par Dr Mohamed Benabid, Rédacteur en chef de l’Economiste et aura pour intervenants Ahmed Reda Chami, président du CESE et membre de la CSMD ainsi que Larbi Jaïdi, Senior Fellow au Policy Center for the New South et membre de la CSMD.

Les débats peuvent être suivis en direct sur les différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter du Policy center.

Le Policy Center for the New South (PCNS) est un think tank marocain dont la mission est de contribuer à l’amélioration des politiques publiques, aussi bien économiques que sociales et internationales, qui concernent le Maroc et l’Afrique, parties intégrantes du Sud global.