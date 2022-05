Le port Tanger-Med occupe la 6ème position au monde en terme de performances [Banque mondiale]

Les ports du Moyen-Orient occupent quatre des cinq premières places de la deuxième édition de l’indice mondial de performance des ports à conteneurs (CPPI) . Élaboré par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, cet indice permet de mesurer et comparer les performances des infrastructures portuaires dans le monde et sert d’étalon aux principaux acteurs de l’économie mondiale. Le port saoudien du roi Abdallah figure en tête du classement 2021. Ses concurrents régionaux, le port de Salalah à Oman, le port Hamad au Qatar et le port Khalifa d’Abou Dabi, occupent également le podium des cinq premières places. Pointant au sixième rang, le port Tanger-Med devance tous les ports d’Afrique et d’Europe.

Ce classement se fonde sur la durée des cycles de déchargement/chargement des navires au port, consignés tout au long de l’année 2021, marquée par une congestion portuaire inédite et de fortes perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. L’indice CPPI et ses données sous-jacentes visent à identifier les lacunes des infrastructures portuaires commerciales et à mettre en évidence des possibilités d’amélioration qui profiteraient à tous les acteurs clés du commerce mondial : États, compagnies maritimes, opérateurs de ports et de terminaux, affréteurs, entreprises de logistique et consommateurs.

L’indice de performance des ports à conteneurs repose sur le nombre total d’heures qu’un navire passe en escale, à savoir le temps écoulé entre son arrivée en rade et son départ du poste d’amarrage, une fois l’échange de cargaison effectué. Cette mesure repose sur des données correspondant à dix plages d’escale différentes. La méthodologie prend en compte cinq groupes de taille de navires distincts, en raison des économies de carburant et réductions des émissions plus importantes que les grands navires peuvent réaliser.

A savoir que plus des quatre cinquièmes du commerce mondial de marchandises en volume transitent par voie maritime, et près de 35 % des volumes totaux et plus de 60 % de la valeur commerciale sont expédiés en conteneurs.

