Le Portuguais TAP lance deux liaisons vers le Maroc

La compagnie nationale aérienne TAP Air Portugal ouvre de nouvelles liaisons avec le Maroc et avec la Tunisie, toutes au départ de Lisbonne, dans le cadre de son plan de relance post-pandémie, rapporte es.investing.com.

Il s’agit de « quatre destinations touristiques importantes qui reflètent la position de l’entreprise en Afrique du Nord », souligne Christine Ourmières-Widener, déléguée deTAP.

Concernant le Maroc, la compagnie aérienne portugaise ajoute deux destinations aux trois déjà existantes (Casablanca, Marrakech et Tanger) avec l’ouverture des liaisons Lisbonne-Agadir, (lundi, vendredi, samedi et dimanche) et Lisbonne-Oujda (samedi et dimanche).

Ses nouvelles liaisons aériennes avec le Maroc et la Tunisie (Monastir et Djerba) démarrent une semaine après que le gouvernement portugais a confirmé qu’il négocie avec le Maroc les détails d’une route maritime entre le port de Portimão et Tanger.

