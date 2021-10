Le président algérien ordonne la cessation des relations commerciales entre SONATRACH et l’ONEE

Le président de la République d’Algérie, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, aujourd’hui, la cessation des relations commerciales entre Sonatrach et l’Office marocain de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et le non renouvellement de l’accord qui expire aujourd’hui dimanche à minuit.

Le président algérien justifie cet acte après avoir reçu, dit-il, un rapport sur le contrat liant la SONATRACH à l’ONEE par des « pratiques à caractère hostile » de la part du Maroc. Les analystes estiment que les problèmes techniques liés aux projets algériens d’extension de la capacité du Medgaz pourraient aggraver la crise énergétique en Espagne à un moment où les factures de gaz montent en flèche à travers l’Europe.

Le quotidien algérien « Echourouk News » avait relayé que le Maroc dont les besoins s’élèvent à 1 milliard de m3, devra désormais le payer au prix du marché s’il désire s’approvisionner en gaz algérien, des prix qui ont augmenté de 600% alors que le Maroc tirait profit du gazoduc à raison de 800 millions de m3 et plus de 50 millions de dollars par an. Dans un contexte de crise énergétique mondiale, il reste à savoir si les prix ne vont pas flamber à nouveau à l’image du début du mois d’Octobre.