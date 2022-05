Le président du Conseil de la Concurrence s’entretient à Varsovie avec son homologue polonais

Lors de cet entretien auquel a assisté l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun, les deux présidents ont, tour-à-tour, fait des exposés sur le fonctionnement et les structures du Conseil de la Concurrence et de l’UOKIK en mettant l’accent sur les champs d’actions deux institutions en matière de lutte contre le monopole et les privilèges ainsi que la protection du consommateur.

Cet échange va se renforcer d’avantage avec la prochaine visite à Varsovie de cadres marocains, le but étant que les deux institutions déterminent les principaux axes pour un partenariat solide entre le Maroc et la Pologne, a affirmé Chrostny dans une déclaration à la MAP.

Pour Rahhou, cette visite vise à prendre connaissance des activités de l’office polonais de la concurrence et de la protection du consommateur d’autant plus que l’institution polonaise englobe aussi la protection du consommateur, ajoutant que l’échange de visites et d’expériences serait bénéfique aux deux institutions. Il a annoncé, à ce propos, la prochaine signature d’un accord de jumelage entre le Conseil de la concurrence et l’UOKIK, ajoutant qu’un programme de deux années a été établi marqué notamment par un échange de visites entre des cadres marocains et polonais.

L’UOKIK a une expérience de trois décennies, une occasion pour appréhender l’évolution de l’économie polonaise, son intégration à la réglementation européenne et la gestion de la concurrence, a-t-il ajouté, précisant que le Conseil de la concurrence vise à renforcer la protection du consommateur et à donner une vision claire aux investisseurs sur l’économie marocaine ouverte pour les assurer quant à sa compétitivité et sa corrélation avec l’économie mondiale.

Pour l’ambassadeur du Maroc à Varsovie Abderrahim Atmoun, la visite de Rahhou en Pologne, est l’aboutissement d’un processus de dialogue et de consultations entre les parties polonaise et marocaine en vue de renforcer le partenariat entre le Conseil de la concurrence et l’UOKIK, ajoutant que le prochain jumelage entre les deux institutions vise l’échange d’expériences dans la lutte contre le monopole et la protection du consommateur. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres dans divers domaines qui ont lieu en vue de renforcer la coopération économique et commerciale entre le Maroc et la Pologne, a-t-il ajouté.

