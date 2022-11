Le prix du fret dans un nouveau cycle baissier 

Les chargeurs en Afrique et ailleurs dans le monde assistent depuis quelques semaines à une baisse des frais du fret pour les expéditions maritimes par conteneur. Younes Lamarti, directeur développement du groupe Bolloré Afrique du Nord et DG Maroc de Bolloré Transport et Logistics, déclare à cet effet que « les tarifs vont baisser et nous allons même revenir à des tarifs moins que ceux d’avant la période Covid ».

Pour rappel, le conteneur de 40 pieds pour le Maroc coûte actuellement environ entre 4500 et 5000 Dollars, alors qu’il avait atteint en période de crise les 22 000 dollars. Lamarti souligne dans ce sens que «les prix sont influencés par les niveaux de la demande mondiale qui a connu ces derniers temps un léger repli, avec une baisse de la consommation due à l’inflation généralisée depuis l’apparition de la pandémie».

En effet, juste après la crise Covid et plus précisément vers juillet 2020, le prix du fret maritime a connu une hausse des tarifs qui était tout à fait normal au vu de la conjoncture mondiale du moment. «C’est un marché contrôlé par la loi de l’offre et la demande. C’est-à-dire, quand la demande est importante les prix augmentent et vice-versa. C’est le marché qui régule le tarif», souligne Lamarti.

Et donc les armateurs, pour sauvegarder les tarifs, étaient obligés de réduire la capacité des bateaux pour avoir un équilibre entre l’offre et la demande. La demande a augmenté, « le consommateur a consommé plus que ce qu’on ne s’y attendait et qui dit plus de demande fait automatiquement référence à une augmentation du tarif. Ajoutons à ces facteurs la guerre en Ukraine, la sécheresse…», poursuit-il.

Prix à la baisse

Ces dernières semaines, la tendance a changé. «La demande est en train de baisser, l’offre est de plus en plus présente, donc la concurrence s’accentue au niveau des tarifs pour pouvoir remplir les conteneurs». L’expert explique que «les tarifs vont baisser et vont connaître des niveaux beaucoup plus bas que ceux d’avant la crise 2020 ».

Autre facteur expliquant la baisse des prix, une abondance en termes de bateaux. En effet, « plusieurs armateurs ont commandé des bateaux, sachant qu’il faut entre 2 et 3 ans avant de recevoir le bateau. Le marché va se retrouver avec plusieurs nouveaux navires entre 2023 et 2024. «C’est-à-dire plus de capacité et s’il n’y a pas de demande, les tarifs vont baisser», précise le DG Maroc de Bolloré. «Le transport maritime va connaître des jours difficiles», souligne-t-il.

Un constat confirmé aussi par un rapport publié en octobre 2021, Drewry qui indiquait que les tarifs du transport pourraient continuer à baisser avec la réception dès 2023, de nouveaux navires commandés par la plupart des compagnies maritimes, alors qu’elles subissaient une baisse de leurs capacités en temps de pandémie.

Pour en revenir à la période Covid, certes les armateurs ont connu de beaux jours, mais il y a lieu de revenir juste 3 ou 4 ans avant pour savoir que le secteur était en crise. «Nous avons eu des faillites et des fusions pour pouvoir faire face à la conjoncture», explique ce dernier. C’est un secteur up & Down, «nous étions au pic, là le marché va baisser. Nous sommes dans la phase baissière », conclut Younes Lamarti.