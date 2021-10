Le programme du nouveau gouvernement présenté Mardi 12 Octobre au parlement

Aziz Akhannouch présentera, ce mardi 12 octobre 2021, le programme de son gouvernement devant la Chambre des représentants.

Comme le veut l’article 88 de la Constitution marocaine, après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement se doit de présenter et d’expose devant les deux Chambres du Parlement réunies, le programme qu’il compte appliquer. Ce programme fait l’objet d’un débat devant chacune des deux Chambres. Il est suivi d’un vote à la Chambre des Représentants.

Le Gouvernement sera investi après avoir obtenu la confiance de la Chambre des Représentants, exprimée par le vote de la majorité absolue des membres composant ladite Chambre, en faveur du programme du Gouvernement.

Ce programme tant attendu, viendra à la suite du discours royal adressé, le vendredi 8 octobre, à l’occasion de l’ouverture de la première session de la 11e législature. Lors de ce discours, le chef d’Etat a souligné que les cinq prochaines années seront décisives pour relever les défis du développement.

Trois priorités ont été fixées par le Roi. Tout d’abord, le Roi a souligné que l’actuelle législature s’amorce à un moment où le Maroc entre dans une phase nouvelle qui requiert la mutualisation des efforts autour des priorités stratégiques. Il a également appelé à consolider la sécurité stratégique du Maroc, et a appelé à la création d’un dispositif national intégré ayant pour objet la réserve stratégique de produits de première nécessité, notamment alimentaires, sanitaires et énergétiques et à la mise à jour continue des besoins nationaux en la matière.